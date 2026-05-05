Banco Comercial Portugues Aktie

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WKN DE: A2ATWU / ISIN: US0594798086

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Comercial Portugues, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco Comercial Portugues, wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,914 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,58 Milliarden USD, gegenüber 6,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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