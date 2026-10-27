Banco Comercial Portugues Aktie

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WKN DE: A2ATK9 / ISIN: PTBCP0AM0015

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Comercial Portugues, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Comercial Portugues, wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 22,88 Prozent auf 1,01 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,070 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,00 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,66 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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