Ausblick: Banco Davivienda informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Davivienda öffnet am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 633,44 COP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banco Davivienda 317,12 COP je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.485,10 Milliarden COP – ein Minus von 36,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Davivienda 5.479,88 Milliarden COP erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2633,39 COP aus, während im Fiskalvorjahr -237,810 COP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12.397,45 Milliarden COP in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 22.671,51 Milliarden COP.

