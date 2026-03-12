Banco Davivienda Aktie

Banco Davivienda für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLHX / ISIN: COB51PA00076

12.03.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Davivienda informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Davivienda öffnet am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 633,44 COP je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banco Davivienda 317,12 COP je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.485,10 Milliarden COP – ein Minus von 36,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Davivienda 5.479,88 Milliarden COP erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2633,39 COP aus, während im Fiskalvorjahr -237,810 COP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12.397,45 Milliarden COP in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 22.671,51 Milliarden COP.

Redaktion finanzen.at

Banco Davivienda SA Pfd Shs 26 220,00 -1,60% Banco Davivienda SA Pfd Shs

