Ausblick: Banco Davivienda legt Quartalsergebnis vor

Banco Davivienda äußert sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 769,15 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 212,97 COP erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 45,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.474,61 Milliarden COP. Dementsprechend gehen die Experten bei Banco Davivienda für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3.011,00 Milliarden COP aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3029,34 COP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -237,810 COP je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12.097,30 Milliarden COP, gegenüber 22.671,51 Milliarden COP im Vorjahr.

