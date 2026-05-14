Banco Davivienda Aktie

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Davivienda stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco Davivienda stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Banco Davivienda im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 693,09 COP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 584,57 COP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Banco Davivienda in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3.909,55 Milliarden COP im Vergleich zu 5.733,62 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3482,03 COP, während im vorherigen Jahr noch 3121,07 COP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16.668,01 Milliarden COP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23.009,70 Milliarden COP waren.

Redaktion finanzen.at

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