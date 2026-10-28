Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A14W0L / ISIN: US0595681059
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Banco de Sabadell gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Banco de Sabadell lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco de Sabadell die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 48,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,651 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,720 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 5,88 Milliarden USD, gegenüber 8,87 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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