Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14W0L / ISIN: US0595681059

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Banco de Sabadell präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco de Sabadell öffnet am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,242 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Sabadell -0,360 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,94 Prozent auf 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Sabadell noch 2,94 Milliarden USD umgesetzt.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,651 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,00 Milliarden USD, gegenüber 8,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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