Ausblick: Banco de Sabadell SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco de Sabadell SA lädt am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,106 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco de Sabadell SA ein EPS von -0,160 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Banco de Sabadell SA in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,286 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,320 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 5,21 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 7,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at