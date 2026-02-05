Ausblick: Banco de Sabadell SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco de Sabadell SA stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,078 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Banco de Sabadell SA einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 46,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden EUR gegenüber 2,84 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,326 EUR, gegenüber 0,320 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 6,26 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,66 Milliarden EUR generiert worden waren.

