Ausblick: Banco de Sabadell stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco de Sabadell wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,182 USD aus. Im letzten Jahr hatte Banco de Sabadell einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,80 Milliarden USD – ein Minus von 40,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco de Sabadell 3,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,765 USD, gegenüber 0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 7,31 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,61 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at