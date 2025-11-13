Banco de Sabadell Aktie
Ausblick: Banco de Sabadell vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Banco de Sabadell präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,199 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Sabadell 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 41,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,690 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,44 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,61 Milliarden USD waren.
