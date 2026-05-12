Banco do Brasil Aktie
WKN DE: A0YJVA / ISIN: US0595781040
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Banco do Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Banco do Brasil veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 44,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,762 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,71 Milliarden USD, gegenüber 65,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banco do Brasil SA BB BRASIL (spons. ADRs)
|
12.05.26
|Ausblick: Banco do Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Banco do Brasil legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Banco do Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Banco do Brasil verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Banco do Brasil SA BB BRASIL (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Banco do Brasil SA BB BRASIL (spons. ADRs)
|3,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.