Ausblick: Banco do Brasil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco do Brasil veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 44,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,762 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,71 Milliarden USD, gegenüber 65,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at