Banco do Brasil Aktie
WKN DE: A0YJVA / ISIN: US0595781040
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Banco do Brasil stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Banco do Brasil lädt am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,130 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 50,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,85 Milliarden USD gegenüber 15,69 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,634 USD im Vergleich zu 0,430 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 33,54 Milliarden USD, gegenüber 65,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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