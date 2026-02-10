Ausblick: Banco do Brasil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco do Brasil wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,138 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,41 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 52,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,606 USD im Vergleich zu 0,860 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 27,61 Milliarden USD, gegenüber 59,62 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at