Ausblick: Banco Itau Chile Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Itau Chile Registered präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 374,28 CLP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Banco Itau Chile Registered 513,00 CLP je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 409,79 Milliarden CLP – ein Minus von 50,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Itau Chile Registered 820,92 Milliarden CLP erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1975,54 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1979,00 CLP je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.734,35 Milliarden CLP aus im Gegensatz zu 3.297,58 Milliarden CLP Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at