Ausblick: Banco Itau Chile Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco Itau Chile Registered präsentiert in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 468,71 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 440,00 CLP je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 394,70 Milliarden CLP aus – das entspräche einem Minus von 51,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 814,63 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1716,77 CLP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1979,00 CLP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.616,72 Milliarden CLP, nachdem im Vorjahr 3.297,58 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at