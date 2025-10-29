Ausblick: Banco Itau Chile Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco Itau Chile Registered wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 495,76 CLP je Aktie gegenüber 416,00 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Banco Itau Chile Registered in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 412,34 Milliarden CLP im Vergleich zu 785,76 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1890,55 CLP aus. Im Vorjahr waren 1741,00 CLP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1.564,31 Milliarden CLP, nachdem im Vorjahr 3.763,69 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at