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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Macro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Banco Macro öffnet am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 178,62 ARS je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 154,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 70,14 ARS je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Banco Macro 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.178,20 Milliarden ARS verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Macro 1.084,10 Milliarden ARS umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 867,50 ARS im Vergleich zu 452,75 ARS im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5.324,55 Milliarden ARS, gegenüber 6.108,94 Milliarden ARS ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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