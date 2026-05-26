Ausblick: Banco Macro S B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco Macro S B lässt sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Macro S B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 837,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Banco Macro S B einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,27 USD je Aktie, gegenüber 3,64 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at