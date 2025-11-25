Ausblick: Banco Macro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco Macro wird am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Banco Macro im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 198,29 ARS je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 142,12 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,94 Prozent auf 900,40 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte Banco Macro noch 1.110,75 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 703,39 ARS, gegenüber 506,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4.114,09 Milliarden ARS geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.333,23 Milliarden ARS erwirtschaftet wurden.

