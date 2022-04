Ausblick: Banco Santander Central Hispano, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco Santander Central Hispano, präsentiert in der am 26.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,142 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Banco Santander Central Hispano, 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Santander Central Hispano, 13,77 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,541 USD je Aktie, gegenüber 0,529 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 53,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 52,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at