Banco Santander Chile Aktie
WKN: 904916 / ISIN: US05965X1090
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Santander Chile informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco Santander Chile wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,642 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco Santander Chile 0,550 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 31,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 765,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,28 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,81 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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