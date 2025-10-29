Ausblick: Banco Santander Chile verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco Santander Chile öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,590 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 53,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 774,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at