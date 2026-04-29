Banco Santander Chile Aktie
WKN: 904916 / ISIN: US05965X1090
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Santander Chile veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Banco Santander Chile lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,639 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco Santander Chile ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 46,95 Prozent auf 814,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 2,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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