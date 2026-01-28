Ausblick: Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bancorp äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bancorp nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 164,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 629,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 698,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at