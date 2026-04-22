Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bancorp lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bancorp die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 189,3 Millionen USD gegenüber 223,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,28 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 839,5 Millionen USD, gegenüber 879,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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