Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bancorp wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,57 Prozent auf 154,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,98 USD je Aktie, gegenüber 4,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 616,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 879,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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