Bandhan Bank Aktie
WKN DE: A2JG90 / ISIN: INE545U01014
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bandhan Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bandhan Bank wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 INR erwirtschaftet worden.
Bandhan Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,62 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 37,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,69 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,60 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 151,46 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 243,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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