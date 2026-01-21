Ausblick: Bandhan Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bandhan Bank wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,95 INR je Aktie gegenüber 2,65 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bandhan Bank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 35,19 Milliarden INR im Vergleich zu 65,75 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,01 INR aus. Im Vorjahr waren 17,04 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 138,76 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 246,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

