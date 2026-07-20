Ausblick: Bandhan Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bandhan Bank stellt am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Bandhan Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,61 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 44,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,01 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bandhan Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 34,58 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,15 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,60 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 154,58 Milliarden INR, gegenüber 244,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at