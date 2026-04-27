Ausblick: Bandhan Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bandhan Bank lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,53 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,97 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,88 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 43,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 17,04 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 134,70 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 246,29 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at