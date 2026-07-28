Ausblick: Bandwidth A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bandwidth A wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,364 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 20,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 217,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 180,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 890,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at