Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bandwidth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bandwidth A wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,69 Prozent auf 201,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 174,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 873,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Bandwidth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Bandwidth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Bandwidth A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|26,00
|26,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.