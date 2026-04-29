Ausblick: Bandwidth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bandwidth A wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,296 USD je Aktie gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,69 Prozent auf 201,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 174,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 873,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 753,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at