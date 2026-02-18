Ausblick: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bandwidth A wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,334 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Bandwidth A 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 208,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bandwidth A 210,0 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 754,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 748,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at