Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bandwidth A wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,334 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Bandwidth A 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 208,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bandwidth A 210,0 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 754,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 748,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|
18.02.26
|Ausblick: Bandwidth A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Bandwidth A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Bandwidth A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Bandwidth A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bandwidth Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Bandwidth Inc Registered Shs -A-
|11,31
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.