Ausblick: Bangkok Dusit Medical Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Dusit Medical Services lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,216 THB aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,82 Prozent verringert. Damals waren 0,220 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,73 Milliarden THB. Dementsprechend gehen die Experten bei Bangkok Dusit Medical Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,96 Milliarden THB aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 THB, gegenüber 1,00 THB je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 113,92 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 111,51 Milliarden THB generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at