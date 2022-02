Ausblick: Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank lädt am 22.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,46 RUB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,749 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 15,42 Prozent auf 213,40 Milliarden RUB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252,30 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 40,16 RUB. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,33 RUB vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 815,61 Milliarden RUB, nachdem im Fiskaljahr zuvor 598,20 Milliarden RUB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at