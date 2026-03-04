Ausblick: Bank Hapoalim BM (Reg Shares) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Hapoalim BM (Reg Shares) wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,74 ILS je Aktie gegenüber 1,17 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Bank Hapoalim BM (Reg Shares) mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Milliarden ILS abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,81 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 41,50 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,77 ILS, gegenüber 5,72 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 25,16 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 39,70 Milliarden ILS erwirtschaftet wurden.

