Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,60 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 49,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,15 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Milliarden ILS umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,46 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,86 ILS je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,90 Milliarden ILS, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at