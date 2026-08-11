Bank Leumi LE-Israel B.M Aktie

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WKN: 853023 / ISIN: IL0006046119

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,52 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 1,74 ILS je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,19 Milliarden ILS aus – eine Minderung von 67,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) einen Umsatz von 15,75 Milliarden ILS eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,29 ILS je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,86 ILS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 24,01 Milliarden ILS, gegenüber 49,59 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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