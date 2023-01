Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of America veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Bank of America äußert sich am 13.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,771 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of America einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,17 Milliarden USD gegenüber 22,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie, gegenüber 3,57 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 94,75 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 89,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at