Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of America legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Bank of America veröffentlicht am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of America im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,958 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of America für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 27,76 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie, gegenüber 3,21 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 110,60 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 195,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at