Ausblick: Bank of America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of America gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Bank of America lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of America die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten schätzen, dass Bank of America für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Bank of America soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,78 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 38,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 122,21 Milliarden USD, gegenüber 194,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at