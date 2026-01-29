Ausblick: Bank of Baroda gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Baroda lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,86 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,08 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 57,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 158,82 Milliarden INR gegenüber 377,32 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,71 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 40,06 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 649,56 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.526,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

