Ausblick: Bank of Baroda gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Baroda wird am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,83 INR gegenüber 10,48 INR im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 153,98 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 61,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

36 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,04 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 40,06 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 634,99 Milliarden INR, gegenüber 1.526,95 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at