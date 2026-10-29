Ausblick: Bank of Baroda legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Baroda wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,58 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,93 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Baroda nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 160,34 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 58,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 384,34 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 34,31 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 38,38 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 682,56 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.580,39 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net