Ausblick: Bank of Baroda präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of Baroda präsentiert in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 8,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,64 Prozent erhöht. Damals waren 6,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 58,23 Prozent auf 160,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 384,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,56 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 38,38 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 30 Analysten von durchschnittlich 687,33 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.580,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at