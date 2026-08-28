Ausblick: Bank of Beijing (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Beijing (A) stellt am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,208 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of Beijing (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 16,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 35,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,916 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,780 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,06 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 137,32 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at