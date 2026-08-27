Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4WZ / ISIN: CNE1000001Z5
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bank of China stellt am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 166,52 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 335,30 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,754 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 688,33 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.302,97 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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