Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4SN / ISIN: CNE000001N05
|
27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bank of China lädt am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,200 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 44,70 Prozent auf 166,52 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of China noch 301,15 Milliarden CNY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,754 CNY je Aktie, gegenüber 0,780 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 688,33 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.206,31 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of China Ltd (A)
|
27.08.26
|Ausblick: Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.08.26
|Erste Schätzungen: Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bank of China Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Bank of China Ltd (A)
|6,14
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.