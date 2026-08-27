Ausblick: Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of China lädt am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,200 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 44,70 Prozent auf 166,52 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of China noch 301,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,754 CNY je Aktie, gegenüber 0,780 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 688,33 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.206,31 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at