Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4WZ / ISIN: CNE1000001Z5
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of China informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bank of China wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 HKD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 170,13 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 330,60 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,761 CNY im Vergleich zu 0,800 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 697,03 Milliarden CNY, gegenüber 1.302,97 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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